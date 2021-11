Lampedusa senza pace: sbarcano altri 70 migranti sul barcone, strutture al collasso

10 novembre 2021 a

a

a

Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, dove sono approdati 70 migranti a bordo di un barcone avvistato e soccorso dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, al largo dell’isola. Il gruppo è stato trasferito all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono, al momento, 959 ospiti, a fronte dei 250 posti disponibili.

Costantino ancora in cella ad Abu Dhabi. L'appello disperato della compagna

La Prefettura di Agrigento, intanto, d’intesa con il Viminale, ha disposto un piano di trasferimenti per svuotare la struttura ormai al collasso e che prenderà il via domani mattina. Sessantacinque persone verranno imbarcate sul traghetto di linea Sansovino che arriverà in serata a Porto Empedocle; sempre domani si procederà ai trasferimenti sulla nave quarantena Atlas che sta facendo rotta verso Lampedusa dove arriverà in mattinata. La nave Atlas ha a disposizione 320 posti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.