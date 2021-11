Trieste record di contagi, il focolaio no pass colpisce ancora

09 novembre 2021 a

Il focolaio Covid legato ai cortei no Green pass a Trieste «ha superato 200 contagi tra primari, secondari e terziari». Lo ha detto il vice presidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, lanciando un ulteriore «appello» a chi non si è vaccinato, perché «il rapporto della curva tra contagi e ricoveri ospedalieri è migliore rispetto a 1 anno fa: questa cosa si chiama vaccino». Per i reparti ospedalieri di Trieste è comunque prevista una manovra di riorganizzazione ed «è - ha precisato Riccardi - quella più importante in regione, anche se bisogna considerare che il virus si sposta».

Durante un incontro all’ospedale di Cattinara di Trieste, Riccardi ha parlato di «situazioni in alcuni casi ingiustificabili», riferendosi a persone no vax convinte. Per Riccardi questo è anche «il prezzo di 70 mila non vaccinati di Trieste su una popolazione di 230 mila abitanti e soprattutto dei cortei. Nel legittimo esercizio della propria opinione - ha rilevato ancora il vicegovernatore - c’è il dovere di non pregiudicare la salute di persone responsabili. Riccardi ha concluso con un appello: "In questo momento evitiamo tutto ciò che si può evitare: manifestazioni e cortei con assembramenti. Quando i numeri dei ricoveri si alzano, e lo stiamo vedendo, la situazione si fa complicata".

