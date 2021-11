Incredibile Bassetti: tv italiana poco seria, invita santoni e non noi scienziati

08 novembre 2021 a

a

a

Matteo Bassetti che da più di un anno ha occupato ogni canale e trasmissione tv lanciandosi a fare di tutto salvo la valletta (ma potrebbe anche ballare, volendo), ora fa la vittima sostenendo che nei talk show italiani si invitano solo santoni e non scienziati perché forse annoiano il pubblico e deprimono lo share.

In una diretta Instagram la sera di lunedì 8 novembre il professore genovese prezzemolino ha accusato di fatto i talk show della tv italiana di essere i veri responsabili dei 7 milioni di adulti che hanno scelto di non vaccinarsi. Secondo Bassetti, invece, la tv estera (che lui non si sa quando ha pure il tempo di vedere) sarebbe molto più seria, intervistando solo scienziati del suo calibro... Ah beh, sìììì, beh...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.