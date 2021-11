L'infettivologo Bassetti si scatena ad una festa: dove sta il distanziamento anti-Covid?

06 novembre 2021 a

a

a

Polemica sul comportamento di Matteo Bassetti, un volto che abbiamo imparato a conoscere in tutte le salse da quando è scoppiata la pandemia di Covid. Il Direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha pubblicato lo scorso 28 ottobre, riferisce ilprimatonazionale.it, una storia su Instagram che lo ritrae festeggiante con alcuni amici. Nello scatto l’infettivologo e gli altri presenti sono tutti senza mascherina e senza rispettare alcuna norma di distanziamento. Bassetti nella foto mostra la sua particolare maglietta, che presenta sulla schiena la scritta “Bassetti, Corona busters”, con un logo che si rifà al famoso film Ghostbuster, gli acchiappafantasmi.

La virologa disintegra Speranza: “No al vaccino ai bambini. Dimenticate tutte le altre malattie”

La maglia del medico genovese mette quindi in risalto la sua battaglia sul Covid, ma il sito lo attacca per il suo comportamento: “Bassetti, il moralizzatore pandemico che da un anno e mezzo dà lezioni agli italiani sull’importanza di distanziamento, mascherine al chiuso e comportamenti responsabili, sarebbe il primo a non rispettare le stesse regole con cui quotidianamente ci martella sui media nazionali. Indossando, ironicamente, una maglietta che attesterebbe il proprio impegno nella lotta al coronavirus. Una sorta di Marchese del Grillo all’ennesima potenza, ‘io sono io e voi non siete…’, trasformato in policy sanitaria”.

Chiudere in casa I non vaccinati? Scoppia la rissa tra i virologi. "Interessante". "No, è una follia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.