Ora basta, troppa pazienza sui violenti: Giovanni Toti a Controcorrente chiede il pugno duro sui no-green pass

Giovanni Toti è stanco della deriva violenta che stanno prendendo le manifestazioni di protesta contro il green pass. Il presidente della Liguria è ospite in collegamento nella puntata del 6 novembre di Controcorrente, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e dice basta agli episodi di violenza visti con sempre maggiore frequenza nelle ultime settimane: “Continuiamo a distinguere tra persone che ritengono legittimamente che lo strumento del green pass non sia il più adeguato, ci sono anche persone che hanno ancora paura di vaccinarsi, che ormai sono però una minima parte, ma i fatti dovrebbero ormai tranquillizzarle, e terzo quelli che aggrediscono le forze dell’ordine e cerca di entrare in piazze vietate, decisioni prese anche per la loro incolumità. Da un lato ci può essere ovviamente dialogo e confronto, con chi viòla leggi e ordinanze fatte per contenere la pandemia e per la loro sicurezza francamente credo che lo Stato abbia avuto finanche troppa pazienza. Il dibattito che fino a qualche settimana fa si svolgeva negli studi tv e nel Paese in un clima di serenità oggi si svolge in un clima molto meno sereno”.

Pericolosa deriva sulle libertà: i timori di Lollobrigida sulle manifestazioni vietate

Toti difende poi a spada tratta i vaccini anti-Covid e snocciola i numeri del confronto tra questo e l’anno passato: “Il virus sta tornando a crescere. Chi gestisce le terapie intensive in Italia ha chiesto alle Regioni un aiuto per i rumeni, che hanno difficoltà sulle loro terapie intensive, segno che siamo circondati di nuovo. Do i numeri per non parlare a vanvera, l’anno scorso in Liguria avevamo 1.2-1.3 di Rt e circa 700 pazienti ricoverati e 70 in terapia intensiva, oggi invece abbiamo 9 terapie intensive e una settantina di pazienti. E la circolazione del virus è la stessa. Un vaccino - conclude il governatore ligure - ormai sperimentato su oltre 5 miliardi e 500milioni di persone, direi che sufficientemente testato per essere uno dei vaccini più testati della storia dell’umanità”.

"Un vaccino ormai sperimentato su oltre 5miliardi e 500milioni di persone, direi che sufficientemente testato per essere uno dei vaccini più testati della storia dell'umanità"@GiovanniToti a #Controcorrente pic.twitter.com/yFLgCWFxpQ — Controcorrente (@Controcorrentv) November 6, 2021

