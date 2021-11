Vaccini, De Luca si ribella a Figliuolo: "Terza dose per fasce d'età? No, in Campania la diamo a tutti"

Dar. Mar. 05 novembre 2021 a

Vincenzo De Luca non ci sta. Le terze dosi in Campania saranno somministrate a tutta la popolazione. Basta con la limitazione per fasce d'età ribadita anche oggi dal commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Non ha senso, ragiona il governatore della Campania, perché i magazzini sono pieni di scorte di vaccino.

"Noi stiamo procedendo ormai con la terza dose e lo facciamo contestualmente a persone anziani, immunodepressi e fragili, ma contestualmente mondo della scuola, forze dell’ordine e personale sanitario. Lo dico perché mi è capitato di sentire di nuovo da parte del commissario di governo per il Covid le fasce di età", spiega il presidente della Regione Campania De Luca, nel corso di una diretta Facebook. E aggiunge: "Noi a maggio e giugno facevamo 70mila vaccinazioni al giorno, oggi arriviamo a 20mila. Dunque c’è spazio per fare le vaccinazioni non per fasce di età, ma per fare tutti, per vaccinare tutti contestualmente, a cominciare, oltre che dagli ospiti delle Rsa dove abbiamo quasi completato la somministrazione della terza dose, dal personale scolastico, dalle forze dell’ordine e dal personale sanitario. Questo è l’appello che io faccio: rispondete alle convocazioni, ma presentatevi anche spontaneamente, non c’è bisogno neanche delle convocazioni".

