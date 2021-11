Nicola Zingaretti vince il cinghiale d'oro di Striscia la Notizia: la sentenza accusa la Regione

Pina Sereni 05 novembre 2021 a

Detto fatto, non più il mitico «tapiro d’oro» ma per il governatore del Lazio una statuetta speciale consegnata da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Si tratta dell’esordio del «cinghiale d’oro». Una promessa che Staffelli aveva fatto a Virginia Raggi che durante la consegna del Tapiro aveva chiesto: «Lei mi deve promettere che darà un cinghiale d’oro a Zingaretti». L’ex sindaca di Roma aveva infatti accusato Zingaretti di essere il responsabile della presenza incontrollata dei cinghiali in giro per la città di Roma. «Che fine ha fatto la Raggi? A forza di dire stupidaggini poi i cittadini si ribellano e fanno il proprio dovere. Il problema dei cinghiali lo risolviamo. Finalmente Roma ha un sindaco che troverà una soluzione», ha detto Zingaretti ai microfoni di Striscia, invitando Staffelli a «studiare», perché a suo avviso la competenza sarebbe del Comune e non della Regione. «Peccato che, secondo una sentenza del giudice di pace di Cassino del 1° luglio 2021, l’unico soggetto responsabile dei danni arrecati dalla fauna selvatica è la Regione», gli ha ricordato l’inviato. Cinghiale d’oro meritatissimo e un po’ di sollievo per Virginia che ieri è tornata in Aula Giulio Cesare da consigliera di opposizione.

