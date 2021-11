Covid, quarta ondata in Germania: 194 morti in un giorno. Nuova stretta sui non vaccinati

03 novembre 2021 a

Fa paura la quarta ondata di Covid in Germania dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 20.398 nuovi contagi e 194 morti per complicanze riconducibili al virus. A fornire i numeri del peggioramento della pandemia nel Paese è il Robert Koch Institute. Oltre il 66 per cento della popolazione tedesca è vaccinata, ma a preoccupare il ministro alla Sanità tedesco, Jens Spahn ,è il fatto che un numero considerevole di persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni non è protetto dal siero.

In Germania "è in corso la pandemia dei non vaccinati, ed è massiccia" ha detto Spahn, alla conferenza stampa con il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, per fare il punto sui nuovi contagi da coronavirus, di nuovo in netta crescita. "Nei Laender in cui ci sono alti indici d’infezione", ha aggiunto Spahn, "bisogna tornare a rafforzare la regola del ’2G’", ossia all’accesso nei luoghi pubblici solo a chi è vaccinato oppure in grado di presentare un recente tampone negativo.

Il rappresentante del governo ha inoltre ribadito il suo invito alle autorità locali a "controllare con maggiore severità il rispetto delle regole per esempio nei ristoranti e nelle altre attività". Il ministro si è rivolto anche al personale sanitario che opera negli ospizi e nelle case di cura: a fronte dell’aumento di contagi tra le persone anziane, "è un dovere morale farsi vaccinare".

Svolta allarmante anche in Russia dove nelle ultime 24 ore sono morte 1.189 persone a causa del Covid. È il numero più alto dall'inizio dell'epidemia, fa sapere il centro nazionale per la lotta al virus di Mosca.

