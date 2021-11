"Da qui non mi muovo" Stefano Puzzer, la protesta contro il green pass si sposta a Piazza del Popolo

02 novembre 2021 a

"Da qui non mi muovo". Stefano Puzzer, il leader della protesta dei portuali di Trieste che è diventato il simbolo della mobilitazione contro il green pass, ha piazzato un banchetto a piazza del Popolo a Roma e annuncia di volerci rimanere "finché non ci daranno delle risposte" sull'obbligo di certificato verde per lavorare.

"Da oggi starò qui e non mi muoverò da qui - spiega il portuale - Se qualcuno arriverà parleremo qui con educazione e semplicità. Visto che nessuno ci ha risposto aspetterò qui su una panchina finché non verranno". Le risposte attese dall’ex portavoce del sindacato dei portuali CLPT e ora leader dal movimento ’La gente che non molla siamo noi' fanno riferimento all’incontro col ministro Stefano Patuanelli, nei giorni della lotta in piazza a Trieste, a cui era stato chiesto di abolire il pass per tutti i lavoratori italiani e l’obbligo vaccinale per alcune categorie come i sanitari.

Alle 9.36 Puzzer ha svelato sulla sua pagina Facebook il "gesto eclatante" annunciato nei giorni scorsi. "Non vi dico niente, martedì vedrete cosa farò" aveva detto. Sul banchetto allestito in piazza vari cartelli con riferimenti al Papa, a Mario Draghi e altri.

"Il mio intento è far capire che non molliamo, che siamo pacifici e quindi magari essendoci avvicinati noi forse qualcuno passerà di qua e sentirà cosa e penso. Noi siamo gli italiani che si sento privati dei diritti, della libertà di scelta, di lavorare e che non vogliono subire questo ricatto del Green Pass" spiega affermando che "rimarremo qui fino alle 18 come orario di ufficio fino a quando qualcuno non verrà a risponderci. Noi non abbiamo fretta, non ho chiesto a nessuno di raggiungermi. Questa è una mia iniziativa personale".

