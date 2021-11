Fregati come in Squid Game, la criptovaluta che si ispirava alla serie tv era una maxi-truffa

02 novembre 2021 a

a

a

La criptovaluta a tema Squid game, la serie tv coreana divenuta la più vista di sempre su Netflix, finisce in truffa. A svelare gli sviluppi clamorosi dell'iniziativa è il Daily mail che ha raccontato come i creatori della valuta digitale SQUID, commercializzata come token pay-to-earn, offriva ai giocatori l’opportunità di vincere premi in denaro grazie ad alcuni giochi online basati sulla fiction ma gli investitori-giocatori si sono presto trovati con un pugno di mosche.

Il bitcoin diventa più semplice per i piccoli investitori

Il principio era: più persone si iscrivono più grande sarà il montepremi, con gli sviluppatori che avrebbero intascato il 10% delle quote di iscrizione mentre il 90% sarebbe andato al vincitore, si legge nell'articolo del tabloid inglese rilanciato da Dagospia.

Squid Game alza il velo sui genitori che non siamo più

"Invece stamattina, dopo aver raggiunto la considerevole cifra di due milioni di dollari, gli sviluppatori hanno cancellato ogni traccia del gioco e si sono tenuti i soldi. I primi sospetti sono nati la scorsa settimana, quando gli investitori hanno scoperto che non erano in grado di vendere le loro monete per via della 'tecnologia antidumping'. Intanto però gli sviluppatori continuavano ad accumulare altro denaro", riporta l'articolo.

Video su questo argomento Chi rovina lo Squid Game di Khaby Lame? L'incredibile sorpresa sui social

La criptovaluta ha così raggiunto il picco di 2.861,80 dollari prima di crollare a 0,0007 in pochi minuti. Insomma, prendi i soldi e scappa secondo "una strategia che viene chiamata 'rud pul'". Intanto le piattaforme legate a SQUID sono state messe online e si sottolinea come l'iniziativa che richiamava lo show coreano non aveva nessuna affiliazione con la serie tv divenuta virale e incredibilmente popolare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.