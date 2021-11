Scuola, cambia tutto sulla quarantena obbligatoria. Con tre positivi scatta l'allarme rosso

01 novembre 2021 a

Nuove regole Covid per la scuola nel caso in cui emergano positività tra gli alunni di una classe. A novembre entrerà in vigore il testo messo a punto dall'Istituto superiore di sanità, dalle Regioni e dai ministeri alla Salute e all'Istruzione, che ora sarà trasmesso agli istituti scolastici per essere operativo già dai primi giorni del mese. In particolare viene inserito l’obbligo di un doppio tampone, con tre differenti casistiche che possono presentarsi.

Se emerge un solo positivo si fa un test a tutti i contratti stretti che hanno avuto modo di vedere il positivo nelle quarantotto ore prima prima dei sintomi o dell'esecuzione del test se emergesse la positività di un paziente asintomatico. Un compito che spetta alla Asl e in seconda battuta al dirigente scolastico, chiamato ad individuare i contatti stretti e a sospendere, in maniera temporanea, le lezioni in presenza. Se il tampone è negativo i contatti stretti possono tornare in classe immediatamente, ma dovranno tutti ripetere un tampone - che sia salivare, rapido o molecolare - a cinque giorni di distanza.

Con la presenza di due positività cambiano le cose, in particolare per vaccinati e non vaccinati, visto che possono essere immunizzati contro il Covid i ragazzi dai dodici anni in sù. Con due positivi si nelle fasce di età ancora senza vaccino si va tutti in quarantena per dieci giorni. Al di sopra dei dodici anni compiuti c’è una divisione in due strade: i non vaccinati vanno in quarantena obbligatoria per almeno dieci giorni, senza necessità di fare il primo tampone immediatamente dopo la notizia del contagio del contatto stretto, mentre i vaccinati (e coloro che hanno avuto il Covid e si sono negativizzati negli ultimi sei mesi) effettuano un test immediato e uno a cinque giorni. Infine se ci sono tre o più in classe tutti i compagni di scuola vanno in quarantena. Per sette giorni i vaccinati per dieci i non vaccinati: una volta finita la quarantena se si ha il tampone negativo si può tornare sui banchi.

