Il Long Covid con la nuova variante è ancora più grave: l'avvertimento di Luca Richeldi a Stasera Italia

Attenzione al Long Covid. Per convincere i non vaccinati a ricevere la propria dose di vaccino contro il virus Luca Richeldi, direttore UOC Pneumologia alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio all’Università Cattolica del Sacro Cuore, spiega quali siano i rischi post-contagio nella puntata del 1 novembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Il vaccino è uno strumento di protezione individuale dalle conseguenze gravi della malattia e i non vaccinati sono ancora colpiti da una malattia grave, forse ancora più grave rispetto alla prima variante che avevamo. Le mascherine, il distanziamento, l’igiene delle mani e le varie misure che abbiamo imparato ad utilizzare nei luoghi affollati e in quelli chiusi consentono di ridurre le possibilità di trasmissione del virus, che possono avvenire più probabilmente da una persona non vaccinata, ma anche da un vaccinato, e quindi riducono la circolazione virale. Più persone vaccinate ci sono e più si riducono gli effetti del virus e la circolazione virale.

Si passa poi, vista la conferenza sul clima Cop26, a parlare di inquinamento e quanto l’aria inquinata possa incidere sui polmoni del corpo umano: “Purtroppo - risponde il professore alla Palombelli - gli effetti si vedono, a partire dal fumo. I polmoni dei fumatori cambiano di colore, diventano grigi e anche neri dopo qualche anno di fumo. Ma c’è anche l’inquinamento atmosferico che è un problema serio e globale proprio come la pandemia. Noi inaliamo circa 10mila litri di aria e quest’aria la condividiamo con il resto del Pianeta, la qualità dell’aria è un bene comune, non possiamo non condividerla. Quell’aria entra dai polmoni nel resto del nostro organismo, polveri sottili comprese, che entrano nel sangue e raggiungono tutti gli organi”.

