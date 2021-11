Nessuna preoccupazione per l'aumento dei contagi: Zangrillo a Quarta Repubblica si scaglia contro i catastrofisti

01 novembre 2021 a

Grazie ai vaccini la ripresa del Covid non fa paura. Alberto Zangrillo, Primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Cardio-Toraco-Vascolare all’IRCCS Ospedale San Raffaele, è ospite di Quarta Repubblica, trasmissione di Rete4 condotta da Nicola Porro, e analizza l’attuale situazione della pandemia in Italia: “L'aumento dei contagi non mi preoccupa per nulla, abbiamo una percentuale di contagiati che fortunatamente non arrivano in ospedale. Grazie al fatto che l'Italia ha fatto da capofila sul tema vaccinazione possiamo dire che abbiamo fatto scuola. Il sistema sanitario organizzato prevede che ognuno faccia la sua parte, la tempestività di intervenire e avere armi fondamentali come anticorpi monoclonali, che dovranno essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno”.

“Per convincere chi ancora non si è vaccinato basta narrare quello che accade con sincerità, invece oggi l’informazione - analizza Zangrillo - è diventata di parte e così rischiamo di rovinare un lavoro egregio. Come dove e quando è nato il Covid non è chiaro a nessuno, ci sono ancora grossi punti interrogativi, per questo dobbiamo essere preparati in futuro a fronteggiare situazioni simili, essendo organizzati senza paura. Arrivano in ospedale maggiormente persone non vaccinate. Finalmente possiamo dedicarci alle altre patologie. In questo momento ci preoccupano le lunghe liste di attesa di malati che - lancia l’allarme il medico, che secondo alcuni potrebbe diventare il nuovo presidente del Genoa calcio - non hanno nulla a che fare con il Covid”.

