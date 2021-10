Con l'impennata di contagi si capirà l'inutilità del green pass: l'avvertimento di Claudio Borghi sul Covid

23 ottobre 2021 a

Claudio Borghi torna alla carica contro il green pass. Il deputato della Lega si è scatenato su Twitter nel commentare la notizia emersa dal rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità secondo cui i casi di Covid tra gli operatori della sanità sono in salita, con 371 positivi in sette giorni: “Questi sono i risultati dell'obbligo vaccinale. Non green pass, obbligo”. A chi gli fa notare che non è detto che queste persone siano sintomatiche il leghista ribatte: “Ah, improvvisamente abbiamo che gli asintomatici non sono malati. Bene. Mi ricordavo un po' di insulti quando lo dicevo io. Quindi che problema c'è? Se uno sta male sta a casa e se uno sta bene va fuori e lavora. Non serve il green pass, è sempre stato così, si chiama normalità”.

Video su questo argomento “Draghi dimettiti, buffone”. La manifestazione no-green pass e no-vax a Roma è un flop

Ma non finisce qui. “Secondo me l'alternativa non c'è. Il consenso per il green pass potrebbe magari vacillare quando ci si renderà conto che i contagi risaliranno esattamente come prima e non si potrà più dire 'ci vuole più green pass' perché più di così... Ma non posso certo tifare contagio”. Borghi ha poi risposto così a un follower che gli chiedeva: "Ammesso e non concesso che la protesta sia fallita (magari non lo è ancora ma vi si avvicina) l'alternativa qual è?”. Come annunciato ieri dal vice-ministro alla Salute Pierpaolo Sileri non c’è alcuna intenzione di eliminare la certificazione verde.

Secondo me l'alternativa non c'è. Il consenso per il green pass potrebbe magari vacillare quando ci si renderà conto che i contagi risaliranno esattamente come prima e non si potrà più dire "ci vuole più green pass" perchè più di così... Ma non posso certo tifare contagio — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) October 23, 2021

