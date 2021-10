Idranti e manganelli sui manifestanti, la polizia sgombera i no pass

18 ottobre 2021 a

a

a

Carica della polizia che avanza al porto di Trieste cercando di spingere i manifestanti e il lavoratori No Green pass verso l’uscita mentre dai mezzi delle forze dell’ordine vengono azionati gli idranti. Momenti di tensione quando forze di polizia e manifestanti si sono trovate corpo a corpo: scattano le manganellate degli agenti con gli scudi alzati.

Alcuni manifestanti sono stati fermati dalla polizia nel corso dei tafferugli al porto di

Trieste. "Libertà, libertà": così i manifestanti "No Green pass" mentre le forze di Polizia usavano gli idranti per sgomberare il presidio che occupa il varco 4 da venerdì mattina. Ma i manifestanti non sono affatto intenzionati ad abbandonare e continuano a gridare all’indirizzo delle forze dell’ordine la parola "libertà".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.