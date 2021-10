Gioventù non più beata. Il Covid ha devastato le teste dei ragazzi

Antonio Siberia 17 ottobre 2021 a

a

a

Essere giovani ai tempi del Covid-19 e delle relative restrizioni non è cosa facile. Secondo un report dell’Unicef ben nove milioni di giovani tra i 10 e i 19 anni in Europa convivono con disturbi legati alla salute mentale, mentre il suicidio sarebbe la seconda causa di morte tra i ragazzi, con tre adolescenti al giorno che si tolgono la vita. Non più beata gioventù.

"Sintomi di depressione raddoppiati con la pandemia". Gli psicologi lanciano l'allarme

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.