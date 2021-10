Covid, scordatevi il Natale senza green pass. Il Cts chiude la porta: un rischio eccessivo

17 ottobre 2021 a

L’Italia corre sempre di più verso il traguardo del 90% della popolazione sopra i 12 anni che ha ricevuto il vaccino, ma non c’è alcuna fretta di abolire il green pass. Negli ultimi giorni sono circolate numerose voci di un possibile allentamento delle restrizioni sulla certificazione verde una volta raggiunta la soglia di 9 italiani su 10 con la somministrazione del prodotto ani-Covid, una realtà tutta da vedere, con gli scienziati che sono rigorosamente contro ogni tipo di allentamento. Come riferisce Il Messaggero per raggiungere quota 90% di vaccinati occorre che almeno altri 2,5 milioni di italiani accettino di essere inoculati, visto che attualmente la percentuale è dell’85,4.

In quanto tempo si può colmare questo gap? Almeno 7-8 settimane, quindi un periodo che cadrebbe proprio a ridosso delle feste natalizie: ogni giorno, con il calo del sabato e della domenica, vengono registrate tra le 70 e le 75mila prime dosi. A parlare tra gli esperti è Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico: “Potremo ragionare sull'eliminazione del green pass quando l'epidemia sarà definitivamente controllata. Grazie agli strumenti come il green pass e al contingentamento delle presenze al chiuso e alle mascherine andiamo verso la normalità ma non ci siamo ancora. Per tirare le somme credo che serva attendere la fine dell’inverno".

Ciciliano predica la massima cautela: “In ogni caso vale la pena ricordare che l'anno scorso passammo un Natale e un Capodanno con forti restrizioni fra zone rosse e arancioni. Quest'anno invece le vaccinazioni di massa ci consentono di affrontare le prossime festività in modo assai diverso. Tuttavia resterei prudente. La normativa sul green pass è estesa fino al 31 dicembre ma il traguardo vero non è quello fissato da una data ma dalla fine effettiva dell’epidemia”. Chi pensava che il Covid fosse ormai soltanto un lontano ricordo si sbagliava. Ora non si possono commettere errori.

