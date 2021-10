Covid, è record di sempre per i tamponi: l'effetto green pass abbatte il tasso di positività

15 ottobre 2021 a

L’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro - in vigore da oggi 15 ottobre - ha trainato il record assoluto di tamponi: sono stati oltre mezzo milione (506.043 per l’esattezza) quelli effettuati nelle ultime 24 ore. Il record precedente (378.463) risaliva al 5 marzo 2021, quando l'Italia era alle prese con le zone rosse.

In generale si registra un lieve aumento di nuovi casi di Covid (2.732 nelle ultime 24 ore rispetto ai 2.668 di ieri), ma proprio grazie al record assoluto di tamponi effettuati crolla allo 0,53% il tasso di positività (ieri 0,8%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 42, per un totale di 131.503 da inizio pandemia. I ricoverati con sintomi sono 2.445, trentaquattro in meno di ieri, i pazienti in terapia intensiva 357 (-2, con 20 ingressi del giorno rispetto ai 22 di ieri). È quanto emerge dal bollettino del 15 ottobre del ministero della Salute.

L'andamento della pandemia è stato commentato da Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, nella consueta conferenza stampa settimanale per analizzare i dati del monitoraggio: "C'è in Italia un progressivo lento miglioramento e ciò caratterizza anche altri Stati europei anche se in alcuni la circolazione del virus è forte, ma l'Italia ha una circolazione del virus tra i più contenuti in Europa e siamo in una fase di decrescita dei casi, in tutte le fasce di età".

