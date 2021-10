L'Aria Che Tira, "due anticorpi che battono Covid e varianti". L'annuncio del prof. Giuseppe Remuzzi

Giada Oricchio 15 ottobre 2021 a

a

a

Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, conferma l'efficacia della pillola Merck contro il Covid-19 e annuncia grandi novità: "Ci sono allo studio anticorpi decisivi contro il Covid". Ospite della trasmissione "L'Aria che Tira" su LA7, lo scienziato spiega: "La pillola Merck se presa molto precocemente riduce del 50% la malattia grave e l'ospedalizzazione. Però un conto è la terapia che più è veloce, più è efficace, un conto il vaccino che previene la malattia, sono due cose completamente diverse. Con il vaccino si allontana il rischio di ammalarsi ed è quindi fondamentale. Quando si interviene con la cura significa che ci si è già contagiati. Diverso ancora il tampone che è un compromesso. Se arriviamo al 90% dei vaccinabili, arriveremo al momento in cui il virus farà davvero fatica a circolare, potremmo riuscirci per Natale".

Green Pass, il prof smonta la piazza. Remuzzi: "Per cosa protestano". Massacrati

Ma la vera buona notizia è un'altra e la dà in diretta a Myrta Merlino: "Oggi ci sono due anticorpi allo studio e sono ancora più importanti della pillola. Sono capaci di combattere tutte le possibili varianti perché si legano a una parte del virus che non muta e non può mutare. E' ancora uno studio sugli animali, ma presto ci arriveremo. E' una notizia straordinaria".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.