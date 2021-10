Ita Airways prende il posto di Alitalia. Nuovi colori e marchio per la "compagnia di bandiera"

15 ottobre 2021 a

Ita decolla nei cieli italiani. Nuovo brand e nuovi colori per la nuova compagnia aerea che prende il posto della vecchia Alitalia. L’annuncio è arrivato in occasione del battesimo in streaming dell’aviolinea, decollata oggi con il primo volo operato da un Airbus A320 targato Az 1637, partito oggi da Milano Linate alle ore 6:20 e atterrato all’aeroporto di Bari alle ore 7:45. Alla guida il Comandante Fabrizio Campolucci. La scelta del nuovo brand, spiega la compagnia, « Ita Airways» nasce dall’ascolto delle persone e del loro livello di gradimento, perseguendo uno dei pilastri fondamentali del piano industriale, la «centralità cliente». Il marchio e la visual identity, firmati Landor&fitch, inaugurano così un nuovo corso con una firma storica per l’aviazione civile, Walter Landor, che disegnò negli anni ’60 il marchio della compagnia di bandiera, a cui il nuovo brand rende omaggio con l’utilizzo degli stessi colori. Ita Airways volerà con una nuova livrea. L’azzurro è il colore scelto, simbolo di unità, coesione e orgoglio del Paese e rappresentativo dello sport e della nazionale italiana. Sul timone il tricolore, sullo sfondo azzurro il logo oro bianco e rosso di Ita Airways e icone stilizzate ispirate al patrimonio artistico nazionale. Acquistato, inoltre, il brand «Alitalia» con lo scopo di gestire la transizione verso la nuova livrea e riservarsi il diritto di futuri utilizzi del marchio.

«Con Ita oggi non nasce una compagnia italiana, nasce la compagnia di bandiera italiana». Così Fabio Maria Lazzerini, Ad di Ita, nel corso dell’evento digitale ITABornin2021. «La compagnia di bandiera per un Paese con una vocazione turistica così forte come il nostro e con un made in Italy famoso in tutto il mondo non è una possibilità, è un obbligo. Oggi è il primo giorno di una storia tutta da scrivere. - ha dichiarato Alfredo Altavilla, presidente di Ita Airways - Il nuovo marchio e la nuova livrea dei nostri aerei sono il simbolo del cambiamento, dell’inizio di una avventura diversa. La discontinuità non significa rinnegare il passato, ma evolverlo perché sia al passo con i tempi, con un nuovo scenario competitivo, con nuovi clienti e bisogni da soddisfare. La nuova compagnia di bandiera è un tassello della strategia di rilancio complessiva dell’Italia, ed è un risultato a cui hanno contribuito fattivamente tutti gli stakeholder, a partire dalle Istituzioni coinvolte».

Ita Airways mette al centro della propria strategia i clienti attraverso una forte digitalizzazione dei processi e personalizzazione dei servizi, ma anche la sostenibilità ambientale, i nuovi aerei sono infatti a ridotto impatto ambientale e tecnologicamente avanzati, nei piani e nei processi interni di governance. Come ha spiegato Giovanni Perosino, direttore marketing, l’azzurro è il colore scelto per la nuova livrea della compagnia, simbolo di unità, coesione e orgoglio del Paese e rappresentativo dello sport e della nazionale italiana. Sul timone invece c’è il tricolore, sullo sfondo azzurro il logo in oro bianco e rosso di Ita Airways e icone stilizzate ispirate al patrimonio artistico nazionale. «Per quanto riguarda le divise siamo in contatto con un prestigioso marchio italiano», ha anticipato Perosino senza svelare maggiori dettagli. «Il brand Alitalia lo abbiamo comprato per garantire una transizione tranquilla e sicura, oltre che per il valore che rappresenta, non poteva appartenere a nessun altro», ha specificato Altavilla.

La compagnia opererà a partire da oggi con un network di 44 destinazioni e 59 rotte, 191 voli in totale (24 nazionali e 56 internazionali), che nel 2022 arriveranno a 58 destinazioni e 74 rotte per giungere nel 2025 74 destinazioni e 89 rotte, focalizzerà la propria attività sull’hub di Roma Fiumicino e sull’aeroporto di Milano Linate, dove si posizionerà come la compagnia aerea di riferimento per il traffico business e leisure. In attesa dell’individuazione del Partner Strategico, Ita Airways entrerà in Sky Team garantendo progressivamente ai suoi viaggiatori il code sharing con tutti i membri SkyTeam con voli in connessione. Rispetto alla sostenibilità, Ita Airways parte oggi con 52 aerei che nel 2022 cresceranno a 78, progressivamente saranno inseriti aeromobili di nuova generazione che al 2025 raggiungeranno il 75%, con 105 nuovi aerei. Una flotta moderna ed environment-friendly che includerà tecnologie all’avanguardia e che ridurrà nell’arco di piano ’21-’25 le emissioni di CO2 di 750 mila tonnellate.

