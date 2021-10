Massimo Ferrero sbrocca: "Ma chi è 'sto Panatta?" poi lo manda a fan***o, he rissa a Quelli che il lunedì

12 ottobre 2021 a

Uno finale inaspettato e clamoroso quello andato in scena durante i titoli di coda di Quelli che il lunedì, il programma condotto in seconda serata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. In collegamento con l'inviato del programma Enrico Lucci c'è il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e la scena è surreale: il Viperetta - così è soprannominato l'imprenditore cinematografico - è davanti a una torta e a un fiasco di vino, e dopo aver ascoltato le parole di Adriano Panatta in studio comincia a dare segni di insofferenza.

"Ma chi è questo dei Parioli che critica Roma? E pure la nazionale? State tutti a lisciare 'sto Panatta, ma chi è 'sto Panatta?" dice Ferrero attaccando l'ex tennista vincitore della Coppa Davis. "Parla male di Roma e dei romani ma lui di dov'è, di Fossombrone? Hai detto che non ti piace Roma, i romani, il Viperetta...".

"Vorrei rispondere a questo signore" prova a inserirsi Panatta ma ormai Ferrero è partito. "Ma quale Viperetta, ma va a fare in c**o", dice prima di togliersi microfoni e auricolari e dire "basta co' 'sta buffonata, grazie stiamo bene così". Lucci ci marcia, prova a trattenerelo mentre lo spinge a rincarare la dose, dallo studio assistono quanto allibiti quanto divertiti allo spettacolo mentre Panatta non ha la possibilità di mandare la palla dall'altra parte del campo.

I titoli di coda sono già alla fine, la trasmissione sfuma così nella notte. Ma il video è tornato a rivivere nelle mattinata di oggi diventando presto tra i più condivisi.

#quellicheillunedi è stato visto da così poca gente che nessuno si è accorto del clamoroso scazzo di Ferrero che, improvvisamente, ha mollato il programma e mandato a fanculo Panatta. pic.twitter.com/XBk2pHr4zO — Massimo Falcioni (@falcions85) October 12, 2021

