"Sono geloso", Ferrero show in tv. Così fa arrossire la Merlino

Giorgia Peretti 08 ottobre 2021 a

Massimo Ferrero dà spettacolo negli studi de “L’aria che tira” e fa arrossire Myrta Merlino. Il presidente della Sampdoria, nelle ultime settimane, ospite fisso nel salotto di La 7, torna nel talk show mattutino per commentare l’aumento della capienza dei cinema e dei teatri, arrivati al 100%. La conduttrice lo saluta: “Salve Ferrero”. Il viperetta non si perde in inutili convenevoli e va dritto al punto: “Il colore dell’abitino com’è?”. “Eh ma lei stamattina non mi ha chiamata e ho fatto da sola, a gusto mio. Ho una giacca nera e grigia”, risponde la giornalista.

Ferrero inizia con la sviolinata: “E allora sicuramente sarà un grande successo, le donne saranno benevolmente invidiose di vestire come lei dottoressa”. La Merlino gongola ma cambia subito discorso: “Senta Ferrero abbiamo avuto un grande successo io e lei. Abbiamo lanciato da qui il 100% nei cinema”. Il produttore cinematografico continua con il suo elogio alla bionda napoletana: “Io voglio solo dire che il grande successo, l’onere e l’onore è di una donna che è al di sopra del mondo dello spettacolo. Questa presentatrice si chiama: Myrta. Io posso solo ringraziarla. Ringrazio anche il presidente del consiglio che ci ha ascoltato per metà. Fa un po’ alla volta, magari ci ascolterà sui contributi e aiuterà il calcio e lo spettacolo. Grazie Draghi ma soprattutto grazie a Myrta”.

Nel parterre degli ospiti si aggiunge anche Antonio Caprarica, che in collegamento si inserisce nella scenetta, ironizzando: “Voglio rassicurare Mario Draghi: non intendiamo sostenere la candidatura a Palazzo Chigi di Myrta Merlino”. “No, no infatti può stare tranquillo”, rassicura la conduttrice. Massimo Ferrero però non sembra d’accordo: “Ma mica tanto però eh. Myrta Santa subito. Se ti fanno santa ti faranno presidente, qualche cosa devono fare questi”. La scaletta della Merlino preme e la conduttrice presente l’ospite del prossimo blocco, il virologo Fabrizio Pregliasco. Il viperetta si riprende la scena: “So’ geloso di questi, siamo in troppi Myrta”. La Merlino, anche in questo caso, se la ride.

