Le leggende intramontabili del tennis

26 aprile 2021 a

Storie di sport, ma non solo. Storie di vita vissuta, esperienze, personaggi irripetibili e grandi attori che hanno interpretato ruoli da protagonisti con una racchetta in mano. «Le leggende del tennis» dell’amico e collega Angelo Mangiante, è un viaggio attraverso questo sport meraviglioso che va ben oltre le righe di un rettangolo. Perché solo chi ha giocato a certi livelli può capire cosa vuol dire essere lì in mezzo, da solo, con tutto il mondo attorno pronto a dare giudizi. In questo viaggio tanto interessante quanto scorrevole, Angelo passa in rassegna i più grandi protagonisti di questo sport. Gente che ha lasciato il segno non solo per il gioco, ma anche per carisma e personalità. Dal mito di Pietrangeli e Panatta, alla «follia» di McEnroe, all’ossessione di Lendl passando per quella macchina sparapalle che era Borg. Ma anche il talento infinito della Evert, la potenza esplosiva della Graf, senza dimenticare Becker, Sampras, Agassi... Insomma tutti i big in un viaggio che non poteva non fare capolina con Djokovic.

