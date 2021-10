No green pass, il sospetto di Guido Crosetto: "Perché sono stati autorizzati in periodo elettorale?"

10 ottobre 2021 a

"Mi chiedo come mai una manifestazione del genere sia stata autorizzata in periodo elettorale" Nessuno lo dice, lo fa Guido Crosetto. L'ex ministro e voce molto ascoltata del centrodestra è intervenuto domenica 10 ottobre a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4. Si parla naturalmente delle violenze perpetrate da frange estreme legate all'estrema destra durante la manifestazione contro il green pass obbligatorio per lavorare - che scatterà il 15 ottobre - che hanno messo a ferro e fuoco il centro di Roma per ore.

"Una manifestazione di questo tipo che senso poteva avere in tempo di elezioni?" si chiede Crosetto. "D'accordo che dal 15 ci sarà l'obbligo di green pass ma in periodo elettorale era logico che ci sarebbe stato qualcuno che ne avrebbe approfittato. Mio chiedo perché non sono state separate queste persone violenze, che si conosce benissimo chi sono, dalle altre" attacca Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d'Italia. "In questa manifestazione e in quello che successo in questi giorni c'è di tutto", dice Crosetto.

Le violenze "sono da condannare in ogni modo possibile", dice Mario Giordano. "Ma mi chiedo come sia stato possibile visto che il leader di Forza nuova aveva il Daspo ed era sotto sorveglianza, c'è da chiedersi perché si astata permessa un'operazione di questo tipo", dice il conduttore di Fuori dal coro che definisce l'assalto alla sede della Cgil e gli scontri con la polizia un'azione "demenziale, inaccettabile, criminale".

Il riferimento è a Giuliano Castellino, 44 anni: a gennaio era stato destinatario di una sorveglianza speciale proprio per alcune azioni violente durante le manifestazioni contro il lockdown e a settembre gli era stato notificato un Daspo per gli eventi sportivi. Le violenze hanno coperto poi le legittime proteste "di chi era sceso in piazza per manifestare" contro il provvedimento del green pass.

