Mezz'ora in più, "l'hai rimossa questa storia?" così Storace azzera Gad Lerner e la propaganda di sinistra

Le violenze dei no green pass a Roma sono al centro della puntata di domenica 10 ottobre di Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai 3. Il discorso verte sulla presenza in piazza a Roma di frange della destra estrema che hanno animato gli scontri, in particolare l'assalto alla sede della Cgil.

Per Gad Lerner, in collegamento, è ora di "dire basta. Il saluto romano, le battute antisemite o contro gli africani, non sono un folklore. Lo facevate anche voi" dice Gad Lerner rivolto a Francesco Storace, ospite in studio, con cui - ammette Lerner - "ho da sempre un rapporto di confronto corretto".

"Vorrei ricordare a Lerner che io ho un vissuto abbastanza significativo da questo punto di vista", è la replica di Storace. "Accade sempre che c'è una macchina di disinformazione e propaganda che si scatena" in certi frangenti. "Ricorderete tutti che alle Regionali del 2005 che venni definito figlio di un 'papà torturatore di ebrei'. L'hai rimossa questa storia?" dice il vicedirettore de Il Tempo a Lerner ed ex governatore del Lazio. "Sette anni dopo l'Unità Lerner fu condannata per diffamazione".

"Io quella gente che abbiamo visto contrapposta alla Cgil io l'ho avuta sempre contro - continua Storace - nei processi" come il Lazio Gate "e alle elezioni. Ci vuole rispetto anche per la storia di una comunità che ora non vuole essere messa in mezzo perché c'è qualcuno a cui piace picchiare. Io su questo sono molto netto".



