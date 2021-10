Nobel ad Abdulrazak Gurnah, ormai l'Occidente non fa altro che guardare al proprio passato per condannarsi

Sullo stesso argomento: Nobel per la Letteratura assegnato ad Abdulrazak Gurnah

La civiltà occidentale ormai non riesce a far altro che guardare al proprio passato per condannarsi. Il passato per la condanna. Il presente per l'espiazione.

La Royal Swedish Academy ha assegnato il Nobel per la letteratura 2021 allo scrittore Abdulrazak Gurnah, «per la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti».

Nobel per la Letteratura assegnato ad Abdulrazak Gurnah

Un bel libro, per carità. Ma se il libro non avesse raccontato gli effetti del colonialismo ma - poniamo il caso trattato di altro, per esempio l'epica di Cristoforo Colombo, lo scopritore delle Americhe, lo avrebbero premiato lo stesso? Ma figurati. Quel colonialista di Colombo.

