Covid, Pfizer chiede l'autorizzazione per il vaccino per i bambini tra 5 e 11 anni

07 ottobre 2021 a

a

a

Pfizer è pronta a inondare il mercato con il vaccino per i bambini. "Abbiamo presentato ufficialmente la nostra richiesta alla Fda per l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua)" negli Usa "del nostro vaccino anti-Covid nei bambini da 5 a meno di 12 anni". È l’aggiornamento comunicato da Pfizer, via Twitter, dopo che l’azienda nei giorni scorsi insieme a BioNTech aveva cominciato l’iter presentando all’agenzia degli States i dati dello studio di fase 2/3 sul vaccino anti-Covid nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Ora la richiesta di ok per l’uso di emergenza del prodotto scudo nella fascia 5-11: un gruppo di esperti indipendenti ne discuterà il 26 ottobre. Se dovesse arrivare l'ok dall'agenzia regolatrice statunitense il passo successivo sarebbe quello di chiedere l'autorizzazione anche all'Ema per sbarcare in Europa e iniziare ad inoculare le fasce più giovani.

Bomba atomica del gran capo di Pfizer: il vaccino dopo sei mesi non funziona più

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.