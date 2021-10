Più fondi per Guido Fienga, ormai ex ceo della Roma. Con lui c'è Braccialini

Andrea Giacobino 07 ottobre 2021 a

Più mezzi per il nuovo business dell’abbigliamento di Guido Fienga, ormai ex amministratore delegato della As Roma. Qualche settimana fa, infatti, a Roma davanti al notaio Luca Amato s’è presentato il manager dei giallorossi nella sua qualità di presidente della neocostituita Amazonlife per varare un’assemblea degli azionisti che ha introdotto le azioni di categoria B e aumentato il capitale da 100mila a 200mila euro. Attualmente i soci al 50% cadauno sono lo stesso Fienga e Lorenzo Braccialini che per 15 anni è stato chief marketing officer della Braccialini (azienda toscana di borse fallita nel 2017) e poi business development advisor di Graziella & Braccialini.

La società ha per oggetto la «lavorazione, produzione e realizzazione di capi d’abbigliamento e accessori e di ogni tipo di prodotto tessile» e «il commercio al dettaglio e all’ingrosso dei prodotti elencati». Nel consiglio d’amministrazione figurano Braccialini quale vicepresidente e Lucy Daniele De Fazio che collabora con un’associazione culturale fiorentina. La sede della newco è a Calenzano, cittadina della provincia di Firenze che ospita una sede di Amazon i cui lavoratori hanno scioperato nella scorsa primavera chiedendo migliori condizioni di lavoro e la stabilizzazione dei precari.

