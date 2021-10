Quando Bassetti sbeffeggiò il premio Nobel Giorgio Parisi sui dati dei contagi inglesi

05 ottobre 2021 a

Inevitabilmente, oggi che Giorgio Parisi ha vinto il premio Nobel per la fisica, torna alla ribalta quella volta che in diretta tv l'immunologo di Genova, Matteo Bassetti, si mise a ridere mentre il fisico stava confutando le sue argomentazioni.

E' accaduto qualche mese fa negli studi di La7 a L'Aria che tira con Myrta Merlino. Bassetti ha appena spiegato che il calo consistente dei contagi nel Regno Unito - siamo nei primi mesi del 2021 - è dovuto alla campagna vaccinale a tappeto voluta dal premier Boris Johnson. Parisi, però, non è d'accordo. E spiega il perché a Bassetti: "La mia specialità come fisico è quella di guardare i dati - esordisce il professore che oggi ha vinto il Nobel - e i dati inglesi dicono una cosa chiarissima: la diminuzione enorme dei casi di Covid è iniziata prima della campagna vaccinale. La campagna vaccinale non poteva produrre quella diminuzione, perché la diminuzione è dovuta essenzialmente a un lockdown strettissimo che è stato fatto".

A quel punto, Bassetti inizia a ridere davanti alla telecamera. Parisi sembra non accorgersene, o fa finta di non vederlo. E aggiunge: "Certo, la campagna vaccinale ora può aiutare".

