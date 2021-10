Agorà, “in arrivo l'arsenale contro il Covid”. L'annuncio del pneumologo Richeldi: ecco gli altri antivirali

04 ottobre 2021 a

a

a

Le armi in mano ai medici per combattere la battaglia contro il Covid hanno subito un incremento notevole in un anno di ricerche approfondite sul virus arrivato dalla Cine nell’inverno a cavallo tra il 2019 e il 2020. L’ultima grande speranza, dopo il boom dei vaccini, è stato dato dalla pillola anti Covid della Merck, accolta positivamente da Anthony Fauci, l’infettivologo americano principale consigliere sanitario della Casa Bianca: “Il molnupiravir è il primo degli antivirali studiato specificatamente contro questo virus. Gli antivirali che abbiamo usato fino ad ora erano stati studiati per altri virus, in particolare per l’Hiv”.

Terza dose e antinfluenzale, arriva il super-vaccino agli anziani

La soddisfazione per questo passo avanti della scienza è evidente e anche Luca Richeldi, direttore di Pneumologia del Policlinico universitario Gemelli di Roma, non nasconde quanto sia utile questa scoperta nel corso della puntata del 4 ottobre di Agorà, programma di Rai3 condotto da Luisella Costamagna: “I dati sono relativamente incompleti e preliminari ma sono convinto che ne arriveranno ancora più importanti. Quindi antivirali e anticorpi monoclonali diventeranno un po’ il cardine della terapia dei pazienti che sviluppano l’infezione, insieme a quei farmaci soppressori della risposta immunitaria eccessiva che Aifa ha già approvato”.

Basta una pillola, contro il Covid la Merck dimezza ricoveri e rischio di morte

“L’armamentario - prosegue l’esperto - che abbiamo oggi nei nostri ospedali per combattere la malattia nelle persone colpite dal virus è enormemente superiore e più efficace di quella che avevamo un anno fa. L’antivirale della Merck non è il primo, ne arriveranno anche altri”.

Bassetti esulta per la pillola anti-Covid: bordata ai "maghi Merlino" del virus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.