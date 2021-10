La presa in giro agli italiani sulla stangata nelle bollette: l'illusione della riduzione dei prezzi

Antonio Siberia 04 ottobre 2021 a

Ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani che dopo il marzo dell’anno prossimo i prezzi del gas dovrebbero calare. “Speriamo - questo il suo ragionamento - che dopo il primo trimestre del 2022 saranno aperte nuove pipeline e torneremo a prezzi più ragionevoli del gas”. Caro Ministro, ma con l’arrivo della primavera e la salita delle temperature in Italia il riscaldamento solitamente si spegne. E pure la luce si consuma meno visto che le giornate s’allungano. Ecco, non vorremmo che i prezzi del gas si abbassassero in primavera per poi risalire nell’autunno. Questa più che una buona notizia o una speranza sarebbe una presa per i fondelli degli italiani. E pure per le loro tasche.

