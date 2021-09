“Indifferenza totale del governo”. Giorgia Meloni disintegra Mario Draghi: batosta agli italiani, tartassati

29 settembre 2021 a

Venerdì è previsto l’aumento delle tariffe di gas e luce, portando ogni famiglia a spendere in tutto quasi 2mila euro in più rispetto al passato. Il caro bolletta fa infuriare Giorgia Meloni, che su Facebook ha menato giù duro sull’esecutivo di Mario Draghi: “Altra batosta per gli italiani che, i primi di ottobre, si troveranno una nuova maxi stangata che peserà sui portafogli della stragrande maggioranza delle famiglie. Più volte ho chiesto al ministro Cingolani quali fossero le sue intenzioni per fermare l'aumento di luce e gas, ma dall'esecutivo ancora nessuna risposta: intanto i cittadini, già stremati dalla crisi economica, subiscono decisioni sbagliate, nell'indifferenza totale del governo. Basta tartassare gli italiani”.

Ma non è tutto. La Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha messo su piazza anche le contraddizioni del Governo sul green pass, la cui utilità nel prevenire il contagio sarebbe molto limitata: “Uno studio dello Spallanzani, commissionato dallo stesso Ministero della Salute di Speranza, conferma quanto Fratelli d'Italia dice da tempo. Il Green Pass è un lasciapassare per vivere, lavorare e studiare, ma non tutela affatto dal rischio di infettarsi e infettare. I ricercatori affermano che il fine di questo studio dovrebbe portare ‘a una corretta comunicazione sul fatto che il vaccino non conferisce l’immunità sterilizzante; pertanto, è ancora raccomandata l’adesione continua alle misure di prevenzione della salute pubblica per gli individui vaccinati’. Ci auguriamo, a questo punto, che Speranza e il governo prendano atto di questi studi, incentrando l'azione di governo sui trasporti pubblici, la scuola e le terapie domiciliari”.

