Saman Abbas, lo zio Danish Hasnain nega tutto rifiuta l'estradizione in Italia

Danish Hasnain, arrestato in Francia per l’omicidio in Italia della nipote Saman Abbas, ha respinto le accuse davanti al giudice francese definendole «false» e ha rifiutato l’estradizione in Italia. L’uomo ha parlato in una udienza alla Chambre de l’instruction della Corte d’Appello di Parigi. «È tutto falso, non sono assolutamente d’accordo. Qualcuno mi ha visto lì? Sono uscito da casa mia?», ha affermato Hasnain rispondendo alle domande del giudice.

Il pakistano era stato arrestato la settimana scorsa in un appartamento a Garges les Gonesse, alla periferia nord est di Parigi, individuato grazie a scambi su Internet con la sua famiglia in Pakistan. Senza documenti d’identità, Danish è stato formalmente identificato grazie alle sue impronte digitali. La Procura di Reggio Emilia lo accusa di aver ucciso Saman e poi di aver seppellito il cadavere con la complicità dei genitori e di altri due cugini.

Nell’udienza odierna gli è stato notificato il mandato d’arresto europeo, emesso dall’Italia lo scorso 21 maggio. Il 20 ottobre si terrà l’udienza di merito sulla sua consegna alle autorità italiane. Nel frattempo, lo scorso 23 settembre, l’Italia ha chiesto anche alle autorità di Islamabad di estradare i genitori di Saman, da tempo fuggiti in Pakistan.

