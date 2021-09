Luca Morisi e quel tweet su orge e droga: l'ex guru nel mirino dei social

29 settembre 2021 a

Oramai contro Luca Morisi, l’ex social media manager di Matteo Salvini finito in una bufera politico-giudiziaria per una storia di presunta cessione di sostanze stupefacenti, si è scatenata una valanga social, tra meme e veri e propri insulti. Tanto che, per un paio di giorni, l’hastag “Morisi” è stato trend topic su Twitter.

Nelle ultime ore ha cominciato a girare, diventando virale un suo vecchio tweet, del 2013, evidentemente risalente ad una fase politica che vide una scissione nell’allora Popolo della Libertà: “#Giovanardi dice che agisce così perché è amico di #Berlusconi. Ma ai nemici cosa fa? Li costringe ad orge gay con consumo di droghe miste?”. Dagospia punge: “cioè tutto quello che ora viene contestato a lui”, definendolo un “tweet premonitore”. Che, a distanza di tutti questi anni, ha ripreso a riscuotere reazioni degli utenti.

