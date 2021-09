"Non siamo tutte ciccione". Protesta contro le immagini di Decathlon delle appassionate di acquagym

29 settembre 2021 a

Settembre, tempo di lavoro, ripresa... e di sudore. Riaprono le scuole, ripartono le attività in palestra, si torna in piscina per rimettersi in forma, ognuno sceglie la disciplina che più lo appassiona. Tra le donne continua a spopolare l'acquagym, la ginnastica "dolce" che si pratica in acqua.

È anche il momento di acquistare attrezzature e abbigliamento necessari per lo sport e fra i negozi più assaltati ci sono i vari punti vendita di Decathlon. Ma nell'allestire il materiale, nella famosa catena qualcosa è andato storto. Chi si imbatte nella corsia dedicata all'acquagym noterà una discutibile scelta: le donne selezionate come "modelle" per mostrare i prodotti in vendita e immortalate nelle foto che compaiono nei pannelli dei negozi, sono tutte sovrappeso.

E su Facebook spunta la polemica. Un'utente romana, Patrizia Pellegrini, ha postato la foto dei pannelli, ironizzando sulla "forma" delle modelle che dovrebbero ispirarla negli acquisti. "Secondo Decathlon - scrive Patrizia - chi fa acquagym automaticamente pesa una piotta? Tutti gli altri sport sono rappresentati da modelli e modelle supermagri e tonici. Forse devo cambiare attività sportiva".

