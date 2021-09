Panettone tutto l'anno? Ecco l'idea geniale a Milano

29 settembre 2021 a

Quante volte ci diciamo fra noi: perché il panettone si mangia solo a Natale? A Milano hanno inventato finalmente una ricetta che sfrutta l'impasto tanto amato degli italiani tutto l'anno. Non per un dolce, ma per un bel panino farcito.

L'idea è nata in un locale in zona San Siro e prende spunto da una vecchia ricetta milanese utilizzata nell'Ottocento, dove il "panattonin" era fatto con lo stesso impasto, di dimensione ridotta e disponibile tutto l’anno.

Ma cosa c'è questo "panattonin"? Un panino a doppia lievitazione che va da 56 a 72 ore in cui ci sono tutti gli ingredienti del panettone (tranne uvetta e canditi) con in più zucca e miele. Gli ingredienti per farcirlo rispettano anch'essi le vecchie tradizioni di Milano. Si va dalla cotoletta al cotechino, dai nervetti all'ossobuco.

Il risultato, stando alla recensione fatta dal sito"Vice", sembra essere gustoso. Ma non perfetto. "Il panino - scrive il recensore - proprio a causa della sua quasi illegale sofficità, soffre il sughetto e si disfa alla base ma senza ridursi in poltiglia. È comunque più prossimo a un bun da hamburger che al lievitato natalizio".

