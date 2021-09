Corridoi turistici covid-free, Speranza firma l'ordinanza

28 settembre 2021 a

Più facile viaggiare ai tempi del covid. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, corridoi turistici Covid-free per mete turistiche extra Ue. Tali mete sono: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto nelle sole zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam.

«Sono considerati "Corridoi Covid-free" tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonea a garantire che i servizi fruiti siano resi nel rispetto delle norme e cautele per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19», si legge nell’articolo 1 dell’ordinanza appena firmata. «Sono autorizzati allo spostamento per motivi di turismo», si legge nel documento, «esclusivamente i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 o di certificazioni equivalenti secondo la normativa vigente».

