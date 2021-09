Omnibus, "dittatura sanitaria?" La reazione impensabile del prof Sabino Cassese: no vax umiliati così

22 settembre 2021 a

Un Sabino Cassese mai visto a “Omnibus” su LA7. Nel corso del talk mattutino condotto dall’eccellente analista politica, Alessandra Sardoni, il costituzionalista scoppia in una fragorosa risata quando gli chiedono di commentare l’espressione “dittatura sanitaria” usata dai no vax in merito alle decisioni del Governo sulla pandemia: “Che vuole che le dica?! Noi siamo così fortunati da avere lo Stato che si preoccupa della nostra salute, che attraverso la salute ci vuole dare un po’ più di libertà, che ci assicura dei vaccini gratuiti… e questa sarebbe una dittatura? Stiamo rovesciando le carte. E’ lo Stato provvidenza”.

Nessuna ironia sui DPCM usati spesso dal Governo Conte: “sono un oggetto misterioso” afferma Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, ribadendo che viviamo in una fase storica di profonda crisi dei partiti politici: “Hanno meno di 672.000 iscritti in totale, nell’immediato dopoguerra erano oltre 4 milioni. C’è un’intrinseca debolezza nel rapporto tra partiti e società. Se non ci sono loro come veicoli aggregatori chi altri c’è?”

