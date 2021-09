Sorpresa di Mauro Corona, torna da Bianca Berlinguer in smoking. "Il suo sorriso..." piccioncini a #cartabianca

21 settembre 2021 a

"L'ho fatta diventare un vip". "Un vippino... la prima a scoprirmi però è stata Daria Bignardi, che mi diede la birra..." Mauro Corona torna da Bianca Berlinguer a #cartabianca e ripartono i siparietti e le corrispondenze di amorosi sensi tra i due dopo la polemica che aveva fatto allontanare lo scrittore-alpinista dalla trasmissione di Rai3, che al culmine di un confronto era sbottato in diretta con la padrona di casa: "Stati zitta gallina...".

Un'occasione speciale quella di martedì 21 settembre, tanto che Mauro Corona, di solito in maglietta con le maniche tagliate e bandane varie, ha indossato un impeccabile smoking.

Dopo un anno di stop per le offese alla Berlinguer nella puntata del 22 settembre 2020, Corona si è profluso in lunghe scuse. Ma prima la conduttrice ha detto: "Dove eravamo rimasti? Non eravamo rimasti tanto bene...". "Citando Leopardi, 'passata è la tempesta'... Chiedo nuovamente scusa a lei e alla Rai. Ho sbagliato, ho un senso di colpa. Bianca, sono andato qui dietro casa e ho preso dei fiori: glieli porterò di persona a Roma ma finché non passa la tempesta Covid sto qui..." dice lo scrittore.

"Mi è mancata Cartabianca, mi è mancato questo rapporto Vianello-Mondaini... In quest'anno ho scalato montagne, ho fatto sculture, sono andato avanti con un libro..." commenta Corona che non lesina qualche battuta sulla situazione politica. Dall'ultima ospitatat è cambiato infatti l'inquilino di Palazzo Chigi, da Giuseppe Conte a Mario Draghi. Se dovessi scegliere, sceglierei il governo di oggi". "Mi ricordo i decreti di Conte e mi viene la malinconia", dice lo scrittore e scultore.

Sui social molti hanno notato la reazione della Berlinguer per il ritorno nel suo programma di Corona. C"omunque il sorriso della Berlinguer, mai così sincero e sornione da tanto tempo, per il ritorno di Mauro Corona è la cosa più dolce e bella di questa puntata di #cartabianca", scrive untente e tanti come lui.

