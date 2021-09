Clamoroso ritorno in Rai: Mauro Corona richiamato a Cartabianca per salvare la Berlinguer

18 settembre 2021 a

Le prime due puntate di Cartabianca, programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, sono state un vero flop e la tv di Stato ha nettamente perso il confronto con La7. E ora a viale Mazzini corrono ai ripari, tirando fuori l’asso dalla manica. Nella prima puntata di settembre Giovanni Floris con il suo DiMartedì ha totalizzato 1.073.000 telespettatori e il 6,15% di share mentre l’esordio di #Cartabianca si è fermato a 837.000 telespettatori per un 4,94% di share. Al di sotto dell’obiettivo minimo del 5%.

Le cose non sono migliorate nel secondo appuntamento sulla terze rete Rai, con un misero share del 3.91%, con la presentazione del programma ridotta ad appena il 2.5% di share. Visti i dati Auditel la Rai ha preso una clamorosa decisione: Mauro Corona deve tornare nella trasmissione della Berlinguer. A causare l’allontanamento dell’alpinista era stato un diverbio con la stessa Berlinguer, che lui aveva appellato come “gallina”. I due avevano fatto subito pace, con il direttore di Rai3, Franco Di Mare, a decidere per il divieto di presenza di Corona a Cartabianca. La separazione era reputata necessaria dal dirigente, visto che con quelle parole lo scrittore aveva offeso tutta la categoria femminile.

Ora, come svela Tpi, si assisterà grande rientro di Corona, che per un periodo era stato ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, in onda su Rete4. A confermare la notizia del sito web è stato un promo pubblicato sui social dall'account ufficiale di CartaBianca. Nel video si vede Bianca Berlinguer che parla al telefono con un "misterioso" interlocutore, al quale dice: "Guardi che io la aspetto in apertura di puntata, abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Mi raccomando venga puntuale, se possibile venga anche ben vestito. Mi raccomando". La giornalista parla poi degli argomenti che verranno trattati nella puntata e poi chiosa: "E in più, una sorpresa”. Il ritorno di Corona è ormai realtà.

"Guardi che io l'aspetto in apertura di puntata, abbiamo un sacco di cose di cui parlare... mi raccomando, sia puntuale e, se possibile, venga ben vestito!"#cartabianca, con Bianca Berlinguer, martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/8f8LpPVOJ4 — #cartabianca (@Cartabiancarai3) September 18, 2021

