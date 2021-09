Lo trova con l'amate e gli distrugge la Maserati. Lui sporge denuncia e le presenta il conto da 300 mila euro

21 settembre 2021 a

a

a

La vendetta è un piatto che va gustato freddo? Non è quello che avrà pensato la donna che, rientrata nella sua casa di Biella, ha trovato il compagno a letto con un'altra donna. La sua furia ha investito mobili e suppellettili, ma anche la costosissima auto che il sessantenne custodiva in garage.

I fatti sono successi nella notte tra mercoledì scorso e giovedì a Biella. La donna, dopo un viaggio di lavoro è rincasata - forse in anticipo rispetto ai programmi - e ha trovato nella sua abitazione l’amante del compagno. La vittima del tradimento ha cominciato a distruggere tutto rivolgendo la sua furia su quadri, mobili e quanto ha trovato sulla sua strada. L'"altra" per evitare ulteriori problemi si sarebbe chiusa in bagno.

Video su questo argomento L'incredibile fuga dell'amante: il piano funziona, ma poi succede il finimondo

Dopo aver messo a soqquadro la casa la donna è scesa in garage dove ha rivolto la sua attenzione sulla Maserati da circa 200mila euro posseduta dal sessantenne danneggiandola pesantemente colpendola con svariati oggetti sulla carrozzeria, sui vetri, sulle ruote sugli interni per poi andarsene via.

"Ansia di tornare a casa". Il collasso di Charlene e la rivelazione di Alberto: qualcosa non torna

E il fedifrago? Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale l'uomo dopo la tempesta è sceso nel box dove parcheggiava l'auto e ha scoperto gli effetti della violenza della compagna e ha maturato la decisione di denunciarla alla polizia per danneggiamento. Si è presentato in commissariato dove ha fatto la lista dei beni finiti sotto la furia della compagna che, oltre alla Maserati, riguardano gli oggetti distrutti in casa. Il conto finale ammonterebbe a circa 300mila euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.