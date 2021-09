Stop ai licenziamenti, il giudice ferma la Gkn: comportamento antisindacale

20 settembre 2021 a

Caso Gkn, stop ai 422 licenziamenti. Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso della Fiom Cgil e ha condanna la società a "revocare la lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo" del 9 luglio scorso. Lo rende noto il Tribunale di Firenze in una sentenza. Un colpo di scena sulla vertenza sindacale. Il Tribunale di Firenze condanna Gkn "a porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dall’articolo 9 parte prima del Ccnl e dall’accordo aziendale del 9 luglio 2020 indicato in motivazione; a pubblicare il testo integrale del presenze decreto a sue spese e per una sola volta" su quattro quotidiani nazionali e "al pagamento in favore del sindacato ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi 9.300 euro oltre Iva, cpa e contributo spese generali".

Per il giudice del Tribunale del Lavoro di Firenze, Anita Maria Brigida Davia, che ha revocato i licenziamenti collettivi di 422 lavoratori della

Gkn, l’azienda di campi Bisenzio (Firenze) specializzata nella produzione di componentistica per il settore automotive, "è configurabile un’evidente violazione dei diritti del sindacato, messo davanti al fatto compiuto e privato della facoltà di intervenire sull’iter di formazione della decisione" da parte dei vertici della multinazionale di lasciare a casa i dipendenti. È quanto si legge in un passaggio del decreto con cui il Tribunale del Lavoro accoglie il ricorso presentato dalla Fiom, rappresentata dagli avvocati Andrea Stamaccia e Franco Focareta. Per il giudice, nel comunicare i licenziamenti collettivo con una email, il 9 luglio scorso, la Gkn è venuta meno al "democratico e costruttivo confronto che dovrebbe caratterizzare le posizioni delle parti".

