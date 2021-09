La maestra negazionista finisce all'ospedale intubata. Ai bambini diceva: il Covid non esiste

17 settembre 2021 a

«Il Covid non esiste» diceva la maestra ai bambini. E adesso la stessa donna si trova intubata in terapia intensiva all'ospedale dell'Angelo di Mestre contagiata dal coronavirus. È la beffarda storia di Sabrina Pattarello, la maestra negazionista di 45 anni che era stata allontanata dalle elementari "Giovanni XXIII" di Treviso perché diceva agli alunni di non usare la mascherina e che il Covid non esiste.

“Una macchinazione“, così definiva la pandemia la docente, che proprio per le sue convinzioni complottiste era diventata famosa in città come “l’insegnante No Vax“. E ora gli stessi genitori commentano il suo ricovero in ospedale. «Purtroppo tutti i ricoverati non sono vaccinati - dicono gli stessi che animarono la protesta per allontanarla da scuola - e siamo certi che lei non lo sia. Umanamente ci dispiace, ma i nostri figli con lei hanno corso un grosso rischio».

La donna ribadiba la sua teoria in manifestazioni e trasmissioni televisive in cui sosteneva che il virus «colpisce solo gli anziani, e chi si vaccina rischia di più». Durante uno di questi eventi, a Prato della Valle a Padova, era arrivata a insultare e accusare i giornalisti di divulgare dati falsi sulla pandemia.

