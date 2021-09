Modello Svezia: no green pass e meno vaccinati dell'Italia, ma soli 38 morti in un mese

Dario Martini 14 settembre 2021 a

Niente green pass e meno vaccinati in proporzione rispetto all'Italia. E delle terze dosi se ne riparlerà, semmai, il prossimo anno. E' il modello Svezia, dove nell'ultimo mese ci sono stati soli 38 morti per Covid. Qualcuno potrà obiettare che nel paese scandinavo vivono poco più di 10 milioni di persone (in Italia 60 milioni) e che la densità demografica è molto più bassa di quella del nostro Paese. E' vero, ma fa comunque effetto notare che in Svezia i decessi causati dal virus, fatte le debite proporzioni rispetto al totale delle due popolazioni, negli ultimi 30 giorni sono 1/6 in meno di quelli avvenuti in Italia.

Da noi, infatti, nel periodo che va dal 14 agosto al 13 settembre, i decessi sono stati 1.555. In Italia ha completato il ciclo vaccinale il 74,28% della popolazione vaccinabile. In Svezia, invece, il 60%. Eppure, la migliore situazione sanitaria a Stoccolma è stata possibile senza il green pass, che invece il governo presieduto da Mario Draghi si appresta ad estendere ai lavoratori (si inizierà dal settore pubblico). L'Italia sarà il primo Paese in Europa a prendere un provvedimento del genere.

