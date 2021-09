Vaccino e green pass non c'entrano nulla. A Stasera Italia la difesa della Lega: critiche sulle contraddizioni

09 settembre 2021 a

a

a

Il green pass è pronto ad allargare le proprie maglie con l’obbligatorietà per tutto il mondo del lavoro. Veronica Gentili, conduttrice di Stasera Italia, programma in onda su Rete4, interroga Dario Galli, deputato della Lega, sul tema della certificazione verde e domanda all’onorevole “non conveniva berlo subito l’amaro calice invece che dilatarlo nella settimane?”. “Intanto vedremo la settimana prossima cosa faranno, questa settimana c’è stata un’estensione parziale” inizia così la risposta di Galli, che poi continua: “Vorrei precisare l’atteggiamento e la posizione complessiva della Lega. Vaccinazione e green pass non c’entrano nulla, siamo sempre stati a favore del vaccino, abbiamo spinto, io come quasi tutti i parlamentari della Lega sono vaccinato, i miei familiari lo stesso, non si discute ed è uno dei punti fermi del Governo Draghi”.

Stasera Italia, “una legge per costringere tutti a vaccinarsi”. Il sindacalista stanco dei no-vax



“Strumenti successivi per migliorare la situazione non erano stati previsti all’inizio di questo Governo, che ha una larga maggioranza non su basi politiche, ma su questioni di urgenza nazionale. Gli strumenti che si pensa di mettere in campo - prosegue Galli - devono quantomeno essere un attimo discussi per ottenere il risultato migliore. Le nostre critiche al green pass non sono nel merito di uno strumento utile a migliorare la situazione che già con la vaccinazione speriamo sia andata sulla strada giusta, ma ci sono una serie di incongruenze che abbiamo messo in evidenza. Bar sì, metropolitana senza, poi il vaccino gratuito sì e il tampone gratuito no, così chi dovrà andare a lavoro dovrà pagare, poi ci sono tutta una serie di altre contraddizioni…”.

"Critichiamo il Green pass per le contraddizioni che ci sono sul suo utilizzo"



Dario Galli a #Staseraitalia pic.twitter.com/42TK3TI88h — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 9, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.