Ruby Ter, Berlusconi chiede il legittimo impedimento

07 settembre 2021 a

La difesa di Silvio Berlusconi ha depositato al Tribunale di Milano una richiesta di legittimo impedimento per motivi di salute chiedendo il rinvio del processo Ruby Ter, in cui sono imputati a vario titolo per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza l’ex premier e altre 28 persone nell’ambito delle presunte «cene eleganti» organizzate ad Arcore.

All’istanza, alla quale a quanto si è appreso non sono stati indicati dei termini temporali, è stata allegata della documentazione medica relativa agli esiti dei recenti controlli a cui il leader di Forza Italia è stato sottoposto all’ospedale San Raffaele di Milano nelle ultime due settimane.

