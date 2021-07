Silvio Berlusconi, la foto dal letto fa il giro dei social. Ecco il post poi rimosso dalla fidanzata Marta Fascina

Francesco Fredella 02 luglio 2021 a

A letto, sembra quasi stanco. Ma è l'unica foto-scoop di Silvio Berlusconi. La gaffe virale, e social, è di Marta Fascina (compagna del Cav) che forse per errore pubblica una foto nelle Instagram Stories. Dopo pochi minuti la foto viene rimossa, ma fa il giro della Rete.

Sulle condizioni di salute di Berlusconi, che è stato ricoverato al San Raffaele di Milano ormai più di un mese e mezzo fa, c'è un certo alone di mistero. Sicuramente per il Cav è stato un anno difficile: il Covid e gli strascichi e poi la convalescenza dopo una gastroenterite. Ma in un'intervista a Il Giornale, Berlusconi aveva detto che le sue condizioni di salute stavano «gradualmente migliorando». Ed è per questo motivo che i medici l'hanno autorizzato a riprendere pian piano a lavorare, ma senza uscire di casa.

«Sono ancora in campo e intendo rimanerci nonostante tutto quello che mi è successo in questi anni, nonostante le tante inchieste giudiziarie infondate», aveva detto il 20 giugno: il riferimento alle udienze del caso Ruby ter è scontato durante il suo intervento telefonico alla convention di Forza Italia. «Avrei voluto essere li a parlare di Milano la mia e la nostra città ma i medici mi chiedono ancora di non partecipare ad eventi pubblici e devo rispettare le loro cautele», aveva detto a proposito delle amministrative. Adesso spunta questa foto. E si torna a parlare di lui.

