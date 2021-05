Silvio Berlusconi, "pluripatologie senza..." Le condizioni di salute del Cav, ore di ansia ad Arcore

27 maggio 2021 a

a

a

Passano i giorni e sale la preoccupazione ad Arcore per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. L'ultimo bollettino è quello pronunciato dal procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano durante l'udienza per il processo Ruby Ter, le pluripatologie fisiche del Cav non avrebbero possibilità di recupero. "Perché sono cronicizzate - dichiara - e le patologie, faccio presente che delle tre espresse una è psicologica e l'altra è psichiatrica-neurologica, danno un quadro che merita attenzione". Dunque la presenza in aula del leader di Forza Italia al processo Ruby ter al momento non è possibile e per questo l'udienza - come annunciato ieri - slitterà all'8 settembre, per dare il tempo a Berlusconi di rimettersi in salute e partecipare.

Il Tribunale di Milano ha deciso infatti di concedere una lunga proroga, anche alla luce delle "condizioni di salute severe" in cui versa l'ex premier, confermate da tre diverse perizie mediche, l'ultima delle quali anticipata lunedì dall'avvocato Federico Cecconi, difensore del Cavaliere, e depositata oggi in udienza. Si tornerà in aula dopo l'estate, dunque, ma per il momento il collegio presieduto da Marco Tremolada ha deciso di non stralciare la posizione di Berlusconi da quella degli altri 28 imputati, come aveva chiesto la Procura.

I giudici hanno preso atto del fatto che "la prognosi" per l'ex premier "è di una durata ragionevolmente non breve delle ragioni che determinano la sua impossibilità di partecipare al processo", come ha chiarito in aula il suo difensore. Tuttavia non si tratta di condizioni permanenti, ma anche legate agli strascichi del Covid-19, di cui Berlusconi ha sofferto in autunno e dalle quali stenta a riprendersi completamente.

Ad opporsi alla separazione dei processi sono stati anche i legali degli altri imputati, prima tra tutti l'avvocato Paola Boccardi, difensore di Ruby. "Nel reato di corruzione in atti giudiziari" contestato a Berlusconi e ad altri imputati tra cui la giovane marocchina "il concorso di persona è necessario - ha chiarito il legale - ed è opportuno che la trattazione sia congiunta, come afferma la Corte Costituzionale" precisando "che un ipotetico corruttore non può stare in giudizio senza il corrotto e viceversa. Abbiamo anche il reato di falsa testimonianza che è strettamente connessa all'ipotesi di corruzione" e dunque per il legale una separazione dei processi non era auspicabile. "In questa vicenda vicenda abbiamo fatto i processi Ruby 1, Ruby 2 e stiamo facendo il processo Ruby 3. La separazione - chiarisce l'avvocato - significherebbe far nascere il processo Ruby 4 e se non è strettamente necessario e le condizioni del dottor Berlusconi, come mi auguro, possano migliorare, è opportuno aspettare" che si riprenda.

Di avviso opposto, invece, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio, che avevano sollecitato lo stralcio della posizione di Berlusconi per poter procedere con il dibattimento per tutti gli altri imputati - tra cui diverse ragazze ospiti alle cene di Arcore, la senatrice di FI Maria Rosaria Rossi, l'ex compagno di Ruby Luca Risso e altre persone - nell'ambito di un procedimento "in piedi da molto tempo e per fatti gravi".

Ansia per Berlusconi. I giudici del Ruby Ter: "Salute altamente compromessa"

Il procuratore aggiunto Siciliano, infine, prima del termine dell'udienza, ha chiesto se fosse opportuno iniziare a pensare a una perizia sulle condizioni di salute di Berlusconi. Le tre consulenze depositate dalle difesa, infatti, vertono sulle condizioni fisiche dell'ex premier, sulla sua situazione psicologica e sulle sue condizioni neurologico-psichiatriche. "Ritengo che emerga un quadro che merita particolare attenzione e mi domando sindora se non sia necessaria una valutazione in termini di accertamento anche peritale del dottor Berlusconi di partecipare al dibattimento", ha sottolineato la rappresentante dell'accusa che si è autodefinita "pessimista". Il presidente del collegio giudicante, Marco Tremonala, invece, ha ribadito che "il Tribunale è ottimista" e si aspetterà settembre, nell'auspicio che le condizioni di salute del leader di Forza Italia nel frattempo migliorino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.