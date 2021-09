Medici no vax in attività, allarme su mille camici bianchi

06 settembre 2021 a

a

a

Sono presumibilmente circa 1.500 in Italia i medici non vaccinati, e di questi circa mille stanno ancora esercitando la professione. Sono dati della Federazione nazionale ordini dei medici, resi noti dal presidente Filippo Anelli.

Grandissimi ignoranti da stanare ed emarginare: Zangrillo choc sui medici no-vax

Dei 1500 medici non vaccinati, 500 sono sospesi. Altri 120, prima sospesi, hanno regolarizzato la propria posizione comunicando l’avvenuta vaccinazione. Anelli lancia un appello ai colleghi non ancora immunizzati a sottoporsi subito alla vaccinazione. «I medici italiani sono circa 460 mila, quindi i non vaccinati sono una percentuale esigua», sottolinea il presidente della Fnomceo, che sottolinea: «Le Asl non stanno applicando con sollecitudine la legge che prevede l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e demanda alle stesse Asl il compito di rilevare coloro che non si sono vaccinati e comunicare i nominativi agli ordini professionali».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.