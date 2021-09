Il report Covid dell'ISS: "Il tasso di decesso tra over 80 è 15 volte più alto tra i no-vax"

05 settembre 2021 a

a

a

Altri 6.157 casi di coronavirus in Italia e 56 morti. Il bollettino del ministero della Salute offre ancora una volta un quadro a luci e ombre sull’andamento della pandemia. Con 331.350 i tamponi, fra molecolari e antigenici rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività cala dal 2,27% di venerdì all’1,85% di ieri. Da non sottovalutare poi la situazione dei ricoveri. Superano quota 4.200 (4.204, per la precisione) i ricoverati con sintomi di Covid nei reparti, 40 in più in un giorno, e sono 13 in più i pazienti in terapia intensiva, con 469 letti pieni. Intanto, l’Istituto superiore di sanità chiarisce che, negli ultimi 30 giorni, il 25,9% delle diagnosi di Sars-CoV-2, il 37,9% delle ospedalizzazioni, il 50,6% dei ricoveri in terapia intensiva e il 51,1% dei decessi negli over 80 siano avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Secondo lo stesso report, «il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati con ciclo completo è ben quindici volte più basso dei non vaccinati, mentre il tasso di decesso è quindici volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo».

Speranza si rifà il look e per il fallimento Covid parte lo scaricabarile sulle Regioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.